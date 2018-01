Der Tiroler musste sich am Neujahrstag beim City Event in Oslo erst im großen Finale dem Schweden Andre Myhrer geschlagen geben. Marcel Hirscher scheiterte im Viertelfinale am Briten Dave Ryding und wurde Fünfter.

Bei den Frauen feierte Mikaela Shiffrin den 37. Weltcupsieg ihrer Karriere und baute den Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Die US-Amerikanerin setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Wendy Holdener durch. Rang fünf gab es für Bernadette Schild, Platz neun für Katharina Truppe.