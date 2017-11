Denn der Abfahrts-Olympiasieger wurde bei den jüngsten drei Auflagen des Super-G in Lake Louise (2016 fiel das Rennen wegen Schneemangels aus) jeweils Zweiter und dabei zwei Mal von Svindal und ein Mal von Jansrud geschlagen. "Mit dem Super-G und den Norwegern habe ich hier noch eine Rechnung offen", gab sich Mayer kampfbereit.

Ähnlich sieht es Vincent Kriechmayr. "Das Hauptaugenmerk ist bei mir sicher der Super-G", sagte der WM-Fünfte. "Da will ich definitiv vorne dabei sein."

Die Gastgeber stellen gleich zwei Mitfavoriten. Eric Guay tritt als Weltmeister an, Manuel Osborne-Paradis als WM-Dritter.

Die Norweger haben einen zusätzlichen Vorteil. Zum Kurssetzer wurde Reto Nydegger bestellt, der Schweizer ist seit einigen Jahren Speed-Coach von Svindal und Vizeweltmeister Jansrud. Die "Elche" sind seit Jahren im Super-G eine Macht, denn in den vergangenen sechs Saisonen ging die Disziplinen-Kugel ausschließlich an Norwegen. Svindal sackte diese 2012, 2013 und 2014 ein, Jansrud war 2015 und 2017 erfolgreich. 2016 holte sich Aleksander Aamodt Kilde die Trophäe.

Fragezeichen gibt es aber wegen der überstandenen Verletzungen. Lake-Louise-Rekordsieger (8) Svindal musste die zwei vergangenen Saisonen wegen Knieoperationen jeweils schon im Jänner beenden. Kilde erlitt Mitte Oktober eine so schwere Gehirnerschütterung, dass er eine sechswöchige Trainingspause einlegen musste.

Nydegger ist als Kurssetzer freilich auch für die ÖSV-Fahrer ein gutes Omen. Den letzten Super-G setzte der Schweizer beim Finale im vergangenen März in Aspen, gewonnen hat diesen Hannes Reichelt. Und von den bisher zwei im Weltcup gesetzten Nydegger-Riesentorläufen hat jenen in Garmisch-Partenkirchen (2. Lauf) vergangenen Jänner Marcel Hirscher für sich entschieden.

Unmittelbar nach dem Super-G begibt sich der Herren-Tross direkt zum Flughafen nach Calgary, wo es am Sonntagabend per FIS-Charterflug nach Colorado geht. Die Abfahrtsski sind da schon per Truck in die USA unterwegs und hoffentlich rechtzeitig in Beaver Creek, weil dort voraussichtlich wetterbedingt bereits am Dienstag erstmals trainiert werden "muss".

Auch die zweite Nordamerika-Station der Herren wird für die Verantwortlichen eine organisatorische Herausforderung. Die Temperaturen sind in Beaver wieder deutlich gestiegen und der wenige Schnee bedeckt gerade einmal die Rennstrecke.

Rund um die berühmte Raubvogelpiste liegt hingegen so wenig, dass die Läufer nach Einfahren und Besichtigung jeweils mit dem Bus-Shuttle vom Zielraum hinunter zur nächsten Bergbahn gebracht werden müssen. Es dauert für sie deshalb 45 Minuten, um wieder an den Start zu kommen.