Österreich fährt mit 14 Damen und 13 Herren zur WM .

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch 27 Aktive - 14 Damen und 13 Herren - für die am Montag (6. Februar) beginnenden alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz nominiert.