Rebensburg gewann in Killington - Brunner erneut Vierte .

Nach dem Weltcup-Riesentorlauf in Sölden hat Viktoria Rebensburg auch den zweiten Saisonbewerb der alpinen Skidamen in dieser Disziplin gewonnen. Die Deutsche setzte sich am Samstag in Killington beim 15. Weltcupsieg ihrer Karriere vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,67) und der Südtirolerin Manuela Mölgg (1,49) durch. Wie in Sölden Vierte wurde die Tirolerin Stephanie Brunner (1,65).