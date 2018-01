0,23 Sekunden dahinter war der Südtiroler Peter Fill Zweiter, gefolgt vom Schweizer Beat Feuz (0,34), Christof Innerhofer (ITA/0,69) und Vincent Kriechmayr (0,82). Max Franz kam auf Rang sieben (1,51).

Das Training ist noch im Gange, 67 von 84 Athleten sind im Ziel. Nach dem Föhnsturm in der Nacht auf Dienstag hatten die Organisatoren die Piste an vielen Stellen neu präparieren müssen, sie präsentierte sich in einem überraschend guten Zustand. Freitag steht die Kombination auf dem Programm, Samstag die Spezialabfahrt und Sonntag der Slalom.