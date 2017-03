Die Titel in der alpinen Kombination gingen an Kriechmayr und die Tirolerin Ricarda Haaser. Kriechmayr sprach von einem "sehr schönen Abschluss einer langen Saison".

Der Doppelsieger betonte: "Österreichischer Meister bin ich zum ersten Mal geworden. Geschenkt wird einem auch nichts. Es waren sehr viele gute Athleten am Start, daher ist es ein wirklich schöner Titel für mich." Für Schneeberger war es der insgesamt dritte Meistertitel, der zweite im Super-G nach 2014. Haaser freute sich über ihre zweite Meisterwürde nach jener im Riesentorlauf im Vorjahr. Am Freitag findet in Hinterglemm mit der Abfahrt der Damen die letzte Meisterschaftsentscheidung statt.