Skirennen trotz Sturmschäden nicht gefährdet .

Trotz massiver Schäden an den diversen Infrastrukturen rund um die zum Herren-Weltcup zählenden Lauberhornrennen ist die Durchführung der Kombination am Freitag, der Abfahrt am Samstag und des Slaloms am Sonntag in Wengen nicht gefährdet. Zerstört wurde u.a. auch das Drahtseil des A-Sicherheitsnetzes am Hundschopf, für das Abfahrtstraining am Mittwoch soll aber alles bereit sein.