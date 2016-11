"Ihnen soll möglich sein, zu tun was sie wollen ohne von der Situation, in die mich der Skiverband gebracht hat, beeinflusst zu werden", sagte Kristoffersen. Er hat laut Medienberichten seit längerem ein lukratives Angebot des Energydrink-Unternehmens Red Bull vorliegen, das auch seinen Landsmann Aksel Lund Svindal sponsert. Allerdings ist Kristoffersen aufgrund einer Athletenvereinbarung an den Verbandsgeldgeber gebunden. Er will sein Recht auf einen Individualsponsor nun einklagen.

In Levi ist am kommenden Sonntag der erste Slalombewerb der Herren in diesem Winter angesetzt.