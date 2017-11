Favoriten sind die Norweger, die 8 der jüngsten 9 Kanada-Rennen gewonnen haben. Beim ÖSV hofft man beim Trainer-Einstand von Sepp Brunner auf ein Podium. Dafür soll in einer verjüngten Mannschaft einer der von Hannes Reichelt angeführten Routiniers sorgen. Während für den Salzburger die nicht so anspruchsvolle Piste in Kanada nicht zu den Lieblingsabfahrten zählt und der 37-Jährige deshalb in beiden Rennen mit Top-Ten-Platzierungen zufrieden wäre, werden neben Max Franz und Vincent Kriechmayr vor allem Matthias Mayer gute Chancen zugebilligt.

Der Olympiasieger hatte im Vorbereitungs-Training am meisten überzeugt. Mit zuletzt gleich drei zweiten Plätzen ist Mayer aber vor allem im Super-G am Sonntag ein Mitfavorit.

"Wir sind ganz gut drauf", bestätigte Mayer eine gute Saisonvorbereitung. "Vielleicht werden einige Anfangs der Saison wieder schneller sein als wir. Aber wir werden trotzdem alles geben", versprach der 27-jährige Kärntner. Vincent Kriechmayr wurde deutlicher. "Die ganze Mannschaft hat einen Schritt nach vorne gemacht", meinte der Oberösterreicher. "Wir sind auf jeden Fall stärker als vergangenes Jahr."

Zu verdanken ist das auch dem neuen Trainer. Samstag steht erstmals Sepp Brunner am Abfahrts-Kommandostand der Österreicher. Brunner wurde anstelle von Florian Winkler als Abfahrtschef geholt. Unter dem in der Schweiz so erfolgreichen Steirer soll es wieder deutlich aufwärts gehen.

Zu den neuen Impulsen Brunners zählte in der Vorbereitung auch ein spezielles Starttraining unter ÖSV-Langlauf Koordinator Trond Nystad. "Dort liegen wertvolle Zehntel, die wir nicht mehr liegen lassen wollen", erklärte Reichelt.

Für Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher zählt vor dem Start, "dass wir seit langem wieder einmal eine Vorbereitung ohne Verletzungen hatten". Auch die fast schon traditionellen Abstimmungsprobleme auf dem nordamerikanischen Schnee glaubt man nun in den Griff bekommen zu haben.

"Wenn du in eine Saison gehst, in der jeder Vertrauen hat, dann bist du bereit", gab sich Puelacher daher zuversichtlich. "Außerdem waren wir beim Training in Copper Mountain mit allen Teams auf Tuchfühlung. Auch das stimmt mich positiv."

Womöglich werde es zunächst zwar noch nicht für den Sieg reichen. "Aber um das Podest können wir mitfahren", ist der Tiroler überzeugt. Die Jungen hätten natürlich andere Ziele. "Sie sollen vor allem die Strecke kennenlernen. Weltcup-Punkte wären ein schöner Erfolg."

Favoriten sind am Samstag (20.15 Uhr MEZ) jedenfalls die anderen. Neben den Norwegern stellen die Italiener mit Dominik Paris und Kugel-Titelverteidiger Peter Fill ganz starke Fahrer. Hoch gehandelt werden trotz des Fehlens von Carlo Janka auch die Schweizer Abfahrer rund um Weltmeister Beat Feuz, die seit diesem Winter vom Österreicher Andreas Evers gecoacht werden. Dazu kommt Super-G-Weltmeister Erik Guay.

"Er ist aber hier traditionell noch sicher nicht in Überform und wird erst im Jänner richtig angreifen", glaubt Kanada-Coach Burkhard Schaffer nicht an einen Heimsieg des nun bereits vierfachen Vaters aus Quebec.

"Unsere Bilanz belegt, dass uns der Hügel hier offensichtlich liegt", sieht auch Trainer Christian Mitter seine Norweger in Lake Louise zumindest auf dem Papier als Favoriten. "Aber das ist Vergangenheit und die Situation ist diesmal anders. Praktisch jeder kommt von einer Verletzung zurück und wer weiß, ob wir wegen des Wetters heuer nicht eher europäische Verhältnisse statt des aggressiven Nordamerika-Schnees hier haben", gab sich Mitter vorsichtig.

Der frisch mit der Tänzerin Gitte Lill Paulsen liierte Svindal geht "beflügelt" von der Liebe an den Start, nachdem er die vergangenen zwei Saisonen jeweils im Jänner beenden hatte müssen. Lake Louise ist eine seiner Lieblingsstrecken, mit acht Siegen ist Svindal in Kanada unerreicht.

"Ich glaube schon", antwortet der bald 35-Jährige auf die Frage, ob er trotz seiner langen Pausen wegen Knieverletzungen und OP gleich wieder gewinnen könne, keck. "Im Vorjahr hatte ich deutlich weniger Training in den Beinen und bin beim Start in Val d'Isere trotzdem gleich wieder Dritter geworden."

Die Konkurrenz kann sich also wieder warm anziehen. "Denn", so Svindal, "nicht nur Kjetil Jansrud und Aleks Kilde sind sehr stark drauf. Auch unsere Jungen fahren superschnell und mit sechs Mann haben wir ein so großes Team wie noch nie hier."

Seine Nachfolger müssen sich aber noch gedulden. Den trotz seiner 34 Jahre möchte Svindal noch länger weitermachen: "So zwei, drei oder vier Jahre möchte ich schon noch fahren."