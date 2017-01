Sie werde zu "90 Prozent nicht fahren, die Belastung ist noch zu groß", erklärte die 27-jährige Salzburgerin nach dem Freitag-Training, in dem sie mehr als zweieinhalb Sekunden auf die Schnellsten verloren hatte. Im Super-G am Sonntag (11.30 Uhr) wird die Olympiasiegerin aber starten.

Veith war erst kurz vor dem Jahreswechsel nach ihrer schweren Knieverletzung, die sie sich im Oktober 2015 beim Training in Sölden zugezogen hatte, in den Weltcup zurückgekehrt. Seither hat die Weltmeisterin vier Riesentorläufe und einen Super-G bestritten. Lediglich im zweiten Semmering-Riesentorlauf am 28. Dezember holte Veith als 25. Weltcup-Punkte. Als Titelverteidigerin im Super-G und Riesentorlauf hat sie aber einen Fixplatz im ÖSV-Aufgebot für die WM in Sankt Moritz (6. bis 19. Februar).