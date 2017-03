Duell um Super-G-Kugel heißt Weirather gegen Stuhec .

Am Donnerstag stehen beim alpinen Ski-Weltcupfinale in Aspen die beiden Super-G auf dem Programm. Bei den Herren hat sich der Norweger Kjetil Jansrud zum zweiten Mal in seiner Karriere den Kugelgewinn bereits gesichert, bei den Damen geht die Slowenin Ilka Stuhec mit 15 Zählern Vorsprung auf die Liechtensteinerin Tina Weirather in die Entscheidung.