Stefan Kraft gewann Weltcup-Skifliegen in Planica .

Stefan Kraft steht kurz davor, es Marcel Hirscher (Ski alpin) und Andreas Prommegger (Snowboard) nachzumachen: Als Doppel-Weltmeister auch noch den Gesamt-Weltcup zu holen. Der 23-jährige Salzburger, der zudem am vergangenen Wochenende den Skiflug-Weltrekord aufgestellt hat, feierte am Freitag beim Saison-Ausklang in Planica seinen bereits siebenten Weltcup-Sieg in der WM-Saison.