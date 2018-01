Norwegen führt bei WM im Teambewerb - Österreich 5. .

Österreichs Mannschaft liegt bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf nach dem ersten Durchgang auf dem fünften Zwischenrang. Clemens Aigner, Manuel Poppinger, Michael Hayböck und Stefan Kraft sind am Sonntag allerdings ohne Medaillenchance. Auf die auf Platz drei liegenden Deutschen fehlen über 70 Punkte. In Führung liegt Norwegen über 40 Zähler vor Slowenien.