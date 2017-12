Comeback von Schlierenzauer am Wochenende in Titisee .

Gregor Schlierenzauer fühlt sich nach einer Seitenbandverletzung bereit für sein Comeback im Skisprung-Weltcup. Der 27-Jährige wurde von ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin in das siebenköpfige Aufgebot für die vierte Station des Olympia-Winters am Wochenende in Titisee-Neustadt (Deutschland) nominiert. "Ich bin echt gespannt, was mich erwartet", sagte Schlierenzauer am Dienstag.