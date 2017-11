Daniel Huber wurde die neue Weltcup-Regel hingegen schon zum Verhängnis. Der mit einem starken sechsten Einzelrang in die Olympiasaison gestartete Salzburger erwischte bei wechselhaften Bedingungen über dem Vorbau eine Böe, landete nur bei 87,5 Metern und verpasste als 55. die Qualifikation. Bis vergangene Saison waren Springer in den Top Ten der Gesamtwertung fix qualifiziert gewesen.

Seine weiteren ÖSV-Teamkollegen haben den Sprung in die Top 50 aber geschafft: Manuel Fettner (14./127,5 m), Manuel Poppinger (22./122,5), Markus Schiffner (27./117,5) und Clemens Aigner (30./116) sind am Sonntag mit von der Partie. Das zweite Weltcup-Wochenende der Olympiasaison in Finnland geht mit einem Teambewerb am Samstag (16.15) sowie einem Einzel am Sonntag (15.00) weiter.

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hat sich trotz des Ausscheidens von Daniel Huber für den Salzburger als Teil des Quartetts im Teambewerb am Samstag entschieden. Österreichs Mannschaft, zuletzt in Wisla mit Huber Zweiter, wird in der Reihenfolge Michael Hayböck, Manuel Fettner, Huber und Stefan Kraft starten. Einzige Änderung im Vergleich zu Wisla: Fettner ersetzt Clemens Aigner.