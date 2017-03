Kraft führt nach Lillehammer-Quali in Raw-Air-Serie .

Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft hat in der Qualifikation von Lillehammer seine Führung in der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie erfolgreich verteidigt. Der Salzburger belegte am Montag Rang drei hinter den Deutschen Markus Eisenbichler und Richard Freitag. Kraft landete bei 130,5 m und hatte 11,3 Zähler Rückstand auf den überragenden Eisenbichler, der mit 140,5 m Tageshöchstweite erzielte.