ÖSV-Equipe zum Auftakt des Sommer-GP Team-Fünfte .

Österreichs Skispringer sind am Freitag in Wisla mit einem fünften Rang im Teambewerb in den diesjährigen Sommer-Grand-Prix gestartet. Das Quartett Daniel Huber, Gregor Schlierenzauer, Florian Altenburger und Andreas Kofler verpasste das Podest um 16,1 Punkte. Der Sieg ging an den stark besetzten Gastgeber Polen vor Norwegen und Deutschland.