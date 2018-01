Pole Stoch als designierter Tourneesieger zum Finale .

An Kamil Stoch führt bei der 66. Vierschanzen-Tournee kein Weg vorbei. Der 30-jährige Pole war in fünf von bisher sechs Sprüngen der Beste und kommt nach drei Tageserfolgen als designierter Gesamtsieger zum Finale am Samstag (17.00 Uhr/live ORF eins) in Bischofshofen. Nach dem Aus des Deutschen Richard Freitag hat Stoch 64,5 Punkte Vorsprung auf dessen Landsmann Andreas Wellinger.