Pole Stoch Bester der Qualifikation in Klingenthal .

Der Pole Kamil Stoch hat sich am Freitag als Sieger der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Klingenthal einen Scheck über 2.000 Euro gesichert. Der Doppel-Olympiasieger von 2014 landete erst bei 139 m und war 12,5 Punkte vor dem Tschechen Vojtech Stursa der Beste. Auch Michael Hayböck als Zwölfter und Markus Schiffner als 20. (beide 130,5) sind am Sonntag dabei.