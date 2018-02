Der Skiflug-Weltmeister schaffte im zweiten Durchgang mit 146,5 Metern den weitesten Sprung und kam nach Halbzeit-Rang vier mit 261,3 Punkten noch ganz nach vorne. Der Deutsche Richard Freitag (260,5) landete knapp dahinter und baute seine Gesamtweltcupführung leicht aus.

Rang drei ging an den Polen Dawid Kubacki (254,8). Dessen Landsmann Kamil Stoch (254,5) fiel in der Entscheidung vom ersten auf den vierten Rang zurück und verabsäumte es damit Rang eins in der Gesamtwertung zu übernehmen. Aus österreichischer Sicht konnte Daniel Huber mit Rang neun (242,3) aufzeigen. Der 25-jährige Salzburger verlor im zweiten Durchgang drei Ränge. Platz sechs in Wisla bleibt damit sein bestes Saisonresultat. Ulrich Wohlgenannt machte in Abwesenheit des von Stefan Kraft angeführten ÖSV-Olympia-Quintetts als 26. (197,4) auch noch Weltcup-Punkte.