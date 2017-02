Trump-Perücken sind der Renner im Fasching 2017 .

Donald Trump liegt diesen Fasching im Trend. Zumindest die Haarpracht des US-Präsidenten ist Vorlage für viele Kostüme in Österreich. Die Nachfrage ist so groß, dass Trump-Perücken etwa im Geschäft Jux Witte in Wien-Mariahilf am Dienstag ausverkauft waren.