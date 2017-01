Kristoffersen führt in Adelboden .

Henrik Kristoffersen führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Adelboden die Ergebnisliste an. Der norwegische Ski-Ausnahmekönner profitierte dabei noch von der guten Sicht auf dem Chuenisbärgli und hängte in 58,39 Sekunden die Konkurrenz ab. Am ehesten folgen konnte ihm Zagreb-Sieger Manfred Mölgg aus Südtirol, der nur 0,38 Sekunden einbüßte. Marcel Hirscher (+1,60 Sek.) ist Sechster.