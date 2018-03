ÖSV-Doppelsieg durch Hämmerle und Douschan .

Die österreichischen Snowboard-Crosser haben im ersten Weltcuprennen nach Olympia einen Doppelsieg gefeiert. Alessandro Hämmerle setzte sich im Finale am Samstag in La Molina vor seinem Teamkollegen Hanno Douschan durch. Für den Vorarlberger Hämmerle ist es der erste Saisonsieg, der Kärntner Douschan landete überhaupt zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podest.