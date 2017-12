Wegen der seit Freitag kursierenden Gerüchte um Missstände in Kinder- und Jugendeinrichtungen haben sich am Montag Grüne und SPÖ zu Wort gemeldet.

Die Fakten: Anfang 2016 gab es Anzeigen, bei denen es um Misstände in der Kinder- und Jugendeinrichtung „Therapeutische Gemeinschaften (TG)“, geht. Der private Betreiber verfügt über mehrere Einrichtungen mit insgesamt 20 Plätzen und hat einen Vertrag mit dem Land NÖ. Drei Jugendliche und mehrere frühere Betreuer hatten in der ZIB2 Missstände beklagt.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ermittelte – und legte den Fall zurück. Heute, Montag, hat Grüne-Klobobfrau Helga Krismer erneut eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Sie ist sich sicher, dass es in der Einrichtung Vernachlässigung und auch Übergriffe gegeben hat. Drei Jugendliche hätten ausgesagt. Und es ginge um Übergriffe wie kaltes Abduschen, Haare rasieren, „Maßnahmen, wie wir sie schon in den 70ern verachtet haben“, sagt Krismer.

Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen in Niederösterreich. | Erich Marschik

Neben ihr am Podium Thomas Laggner, der Jugendliche im Rahmen einer „Mikrotherapeutischen Pflegefamilie“ betreut hat. Er hatte den Fall ins Rollen gebracht, sah eines Tages einen Jugendlichen aus der betroffenen Einrichtung im Auto schlafen. Der 17-Jährige war wegen aggressiven Verhaltens von dort weggewiesen worden, niemand soll sich anschließend um ihn gekümmert haben.

Laggner war zu diesem Zeitpunkt therapeutischer Leiter in der Einrichtung. Den Job sei er jetzt los, ebenso die Konzession für seine „Mikrotherapeutische Pflegefamilie“. Er schließt sich Krismers Anklagen hat, legt stapelweise Akten und Notizen vor.

Bei der Pressekonferenz filmt die Presse-Zuständige der betroffenen Einrichtung mit, sie streitet die Vorwürfe ab und kündigt Verleumdungsklagen gegen Krismer und Laggner an. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Therapeutische Gemeinschaften (TG), Hermann Radler, hat die Vorwürfe am Samstag "zu 100 Prozent" zurückgewiesen.

Franz Schnabl | Hans Punz/APA

Schnabl will Sonderkommission und Hotline einrichten

Der ressortzuständige SPÖ-Landesrat Franz Schnabl kündigt in der Causa an, eine Sonderkommission und eine Hotline einzurichten. „Eine objektive Untersuchungsgruppe, die nichts mit dem Land zu tun hat“. Die Wiener Anwältin Simone Metz und die Leiterin der Kinderpsychiatrie der MedUni Wien, Gabriele Fischer, sollen die Sonderkommission leiten. Erste Ergebnisse will man zwischen 15. und 20. Dezember vorlegen.

Daneben sollen alle Unterlagen, die die Staatsanwaltschaft erhalten hat, gesichtet werden und auch alle Kontrollberichte des Landes überprüft werden. Unmittelbar wird auch eine Hotline eingerichtet, die direkt zur eingesetzten Sonderkommission führen wird. Neben Schnabl am Podium sitzt Reinfried Gänger, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe; er sagt, dass die Obdachlosigkeit des Jugendlichen „auch ein bisschen selbst gewählt war“. Der Jugendliche habe ein neues Wohnangebot bekommen, das aber abgelehnt und sich dann an einen ehemaligen Mitarbeiter der Einrichtung „angehängt“, der mit der Einrichtung im Streit lag. „Mittlerweile ist er wieder gut untergebracht“, sagt Gänger.

Die Volksanwaltschaft wird in der Causa kommende Woche Ergebnisse einer Untersuchung präsentieren.