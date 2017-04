Der 27-jährige Mercedes-Pilot triumphierte in Sotschi dank eines sensationellen Starts vor den beiden Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Sein Teamkollege Lewis Hamilton musste sich im vierten Saisonrennen mit Rang vier begnügen.

Red-Bull-Jungstar Max Verstappen wurde Fünfter, Daniel Ricciardo schied aus. In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Hamilton auf 13 Punkte aus. Bottas folgt 23 Zähler zurück auf Rang drei.

In der Konstrukteurs-Wertung eroberte Mercedes um einen Punkt die Führung von Ferrari zurück. Das nächste Rennen geht in zwei Wochen in Montmelo bei Barcelona über die Bühne.