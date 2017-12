Rege Beteiligung bei Regionalwahlen in Katalonien .

Bei den historischen Regionalwahlen in Katalonien haben sich am Donnerstag bereits am Vormittag lange Schlangen bei den Wahllokalen gebildet. Nach offiziellen Angaben betrug die Wahlbeteiligung bis 13.00 Uhr 34,69 Prozent - etwas weniger als bei den Regionalwahlen 2015. Damals hatte die Beteiligung um diese Zeit 35,10 Prozent betragen.