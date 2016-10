Verzweiflungstat: Mann erschoss sich vor der Polizei .

In Spillern (Bezirk Korneuburg) hat sich am Mittwoch ein 47-Jähriger vor den Augen der Polizei in seinem Auto erschossen. Das Motiv und die Herkunft des Revolvers, mit dem der Mann die Verzweiflungstat verübt hatte, standen vorerst nicht fest, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ mit.