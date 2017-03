Fünf Terrorverdächtige: Einvernahmen abgeschlossen .

Nach der Festnahme von fünf Terrorverdächtigen am Montag in St. Pölten sind die polizeilichen Einvernahmen abgeschlossen, sagte Roland Scherscher, Leiter des Landesamtes Verfassungsschutz (LV), am Dienstagvormittag auf Anfrage.