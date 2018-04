Aus Salzach geborgener Mann schwebt in Lebensgefahr .

Ein Salzburger aus Oberndorf (Flachgau) ist heute, Montag, im angrenzenden Laufen (Bayern) aus der Salzach gerettet worden. Zwei Polizisten sprangen laut Polizeiinspektion Laufen in die rund zehn Grad kalte Salzach und zogen den in der Flussmitte treibenden Mann aus dem Wasser. Der etwa 60-jährige Oberndorfer war stark unterkühlt. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.