Tiroler Zahnarzt bat Erdogan-Anhänger fernzubleiben .

Ein Tiroler Zahnarzt hat in einem Aushang in seiner Praxis darum gebeten, dass "Menschen, die mit der Politik von Erdogan einverstanden sind" keine Termine vereinbaren sollen. Das Schreiben, das drei Wochen in der Ordination hing, sei mittlerweile nach Intervention der Zahnärztekammer wieder verschwunden, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".