Täglich verletzen sich beim Frühjahrsputz 50 Menschen .

In Sachen Osterputz & Co. verletzen sich in Österreich jedes Jahr in den Monaten März und April etwa 50 Menschen pro Tag bei Reinigungstätigkeiten. Daraus wies das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hin. Die KFV-Statistik weist auf jährlich rund 19.100 Unfälle mit Verletzungsfolgen beim Putzen hin.