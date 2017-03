Diese wollen sich zehntausende Fans nicht entgehen lassen. Das wird laut Informationen des ARBÖ zur Sperre der Stadionallee ab der Schüttelstraße um 18:45 Uhr führen. Die Meiereistraße wird bei Bedarf gesperrt.

Auch Staus rund um das Stadion werden nicht ausbleiben.



Auch wenn noch nicht feststeht, dass das Stadion ausverkauft sein wird, werden Staus rund um das Ernst-Happel-Oval nicht ausbleiben. Tausende Besucher, vor allem aus den Bundesländern werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten aus Erfahrung.

Lange Verzögerungen sollten die Autofahrer vor allem am Handelskai, der Meiereistraße zwischen Handelskai und Vorgartenstraße und der Wehlistraße einplanen. Auch auf der Südosttangente (A23) wird vor den Ausfahrten Handelskai und

Knoten Prater sowie generell im Bereich zwischen der Ausfahrt Gürtel und dem Knoten Kaisermühlen in beiden Richtungen einiges an Geduld gefragt sein.

Der ARBÖ-Tipp: Fans sollten bei An- und Abreise auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Die U2 hält mit der Station Stadion einige Schritte vom Ernst-Happel-Stadion entfernt und wird verstärkt geführt. Besuche, aus den Bundesländern oder dem benachbarten Ausland sollten auf die 10 Park+Ride-Anlagen, die alle U-Bahn-Anbindung haben, umsteigen.

Hier kann man das eigene Fahrzeug um EUR 3,40 ohne Stress bei der Parkplatzsuche abstellen. Wer näher am Stadionparkplatz parken will, der kann auf die Garage des Stadion-Centers oder die Parkplätze am Messegelände ausweichen.