Das Eis durchschlug die Windschutzscheibe traf und die Frau am Kopf. Sie wurden mit einer multiplen Schädelfraktur ins LKH Graz gebracht. Der Lkw-Lenker will davon nichts bemerkt haben und wurde später von einer Streife gestoppt, so die Polizei.

Der 49-jährige Slowene war gegen Mittag mit seinem Sattelfahrzeug auf der Packer Straße (B70) von St. Johann ob Hohenburg in Richtung Krottendorf (Bezirk Voitsberg) gefahren. Bei der sogenannten Steinwandkurve dürften sich die zehn bis 15 Zentimeter dicken Eisplatten vom Dach des Anhängers gelöst haben. Sie trafen den Wagen der Frau. Andere Verkehrsteilnehmer wurden Zeugen des Unfalls und gaben der Polizei Hinweise zu dem Lkw.