In Rottenmann im Bezirk Liezen in der Steiermark brach kurz vor 21.30 Uhr ein Brand in einem alten Reihenhaus im Bereich des Dachstuhls aus. Der Bewohner des Hauses direkt an der Hauptstraße in der Altstadt konnte von seinem ihm zu Hilfe eilenden Sohn gerettet und ins Freie gebracht werden, von wo das Rote Kreuz die Erstversorgung und den Transport ins Landeskrankenhaus Rottenmann übernahm. Der Mann werde derzeit medizinisch betreut.



Ein Großaufgebot von fünf Feuerwehren steht im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Menschenleben seien nicht mehr in Gefahr, heißt es einer Aussendung der Feuerwehr.