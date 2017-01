Der Fahrer gab an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein und die Seniorin übersehen zu haben.

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufszentrums kommend in die Triesterstraße einbiegen. Zur selben Zeit überquerte die 73-Jährige die Straße am dortigen Schutzweg. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und stürzte in weiterer Folge auf die Fahrbahn. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 des ÖAMTC in das LKH geflogen.