Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zeigte sich bei der Stimmabgabe "nervös wie immer". Er wünsche sich als Ergebnis der Wahl, dass eine "stabile" Koalition machbar sei und hoffe auf Partner, "die mit mir wirklich etwas bewegen wollen".

Die Neuwahl war notwendig geworden, da Bürgermeister Nagl für sein Budget keine Mehrheit gefunden hatte, die KPÖ hatte ihre Unterstützung an eine Volksbefragung zum Murkraftwerk geknüpft. Insgesamt sind 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen stehen zur Auswahl. Vergeben werden 48 Gemeinderats- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Nagl wählte am Sonntag in der Früh als erster der Spitzenkandidaten im Gasthaus Brandhof in der Innenstadt. "Die Sonne scheint, die Vogerl zwitschern", gab er sich beim Eintreffen gegenüber den wartenden Journalisten durchaus gut gelaunt. Aber, räumte der Bürgermeister ein: "Ich bin nervös wie immer." Man sei im Leben gut beraten, Erwartungshaltungen nicht zu hoch zu schrauben. Er hoffe, dass ihm die Grazer wieder das Vertrauen schenken, meinte Nagl, der sich nach mehr als 13 Jahren im Amt zum vierten Mal um den Stadtchef bewirbt. "Ich stehe zur Verfügung." Seine persönliche Schmerzgrenze verriet er auf Nachfrage nicht.

Nach der Stimmabgabe wollte sich Nagl seiner Familie widmen, die ihn in letzter Zeit nicht so oft zu Gesicht bekommen habe. Gemeinsam wolle man die Ergebnisse am Nachmittag abwarten. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis - ohne Briefwahlstimmen - wird am frühen Abend gerechnet. Das endgültige Ergebnis liegt am Montagabend nach Auszählung der Briefwahlstimmen vor.

Als zweite der Spitzenkandidaten gab die Grüne Tina Wirnsberger am Sonntag ihre Stimme ab. Gut gelaunt erschien sie im neuerbauten BORG Dreierschützengasse im Bezirk Eggenberg, in dem zum ersten Mal für eine Grazer Gemeinderatswahl zwei Wahlsprengel sind. "Ich bin guten Mutes, denn wir haben die richtigen Themen besetzt", sagte Wirnsberger. Den Tag bis zum Nachmittag verbringt sie mit der Familie: "Ich bin gestern Tante von Zwillingen geworden", strahlte sie mit der den Frühnebel durchbrechenden Sonne um die Wette. Kleine Unaufmerksamkeit ihres Wahlkampfteams: Ausgerechnet vor dem Wahllokal der Spitzenkandidatin fehlte ein Plakatständer der Grünen - ÖVP, KPÖ, SPÖ und FPÖ waren vertreten.

KPÖ-Chefin und Vizebürgermeisterin Elke Kahr wählte im Bezirk Gries in einer Schule. Sie traf in Begleitung ihres Lebensgefährten, des steirischen KPÖ-Urgesteins Franz Stephan Parteder am BG/BRG Oeverseegasse ein. Auf die Wahlbeteiligung angesprochen, meinte sie, sie gehe immer zur gleichen Zeit wählen, es dürfte wie immer um diese Zeit sein. Die Vizebürgermeisterin gab sich zuversichtlich, aber heute könne man ohnehin nichts mehr tun: "Jetzt ist eh alles gelaufen", sagte sie und erinnerte daran, dass es immer noch eine Gemeinderatswahl und nicht eine Bürgermeister- oder Stadträte-Direktwahl sei.

Der Spitzenkandidat der Grazer FPÖ, Mario Eustacchio, hat gegen 11.00 Uhr in einer Volksschule im Grazer Bezirk Waltendorf gewählt. Er war gut aufgelegt mit seiner Frau zum Stimmabgabe gekommen. "Meine Söhne haben per Briefwahl gewählt und sind schon auf der Piste", wie der FPÖ-Stadtrat sagte. Den Vorabend habe er mit seiner Frau im Kino verbracht. Nun sehe er "gut ausgeruht" dem Ausgang des Wahltages entgegen. Im Anschluss wollte er mit seiner Frau zu Mittag essen und dann die vorläufigen Ergebnisse abwarten.

Für den Wahlausgang zeigte sich Eustacchio zuversichtlich: "Wir haben gute Karten, wir können nur gewinnen", sagte der FPÖ-Stadtchef nach der Stimmabgabe gegenüber der APA. Über das Ergebnis wollte er nicht spekulieren: "Das kann man jetzt noch nicht sagen. Es gibt viele Faktoren, die sich nicht messen lassen, die KPÖ ist zum Beispiel nicht einschätzbar", so Eustacchio.

SPÖ-Spitzenmann Michael Ehmann kam knapp nach Mittag mit seinem kleinen Sohn am Arm zum Wahllokal im Zanklhof im nordöstlichen Grazer Stadtbezirk Gösting im Zanklhof. Er sei für seine Verhältnisse mit 8.30 Uhr sehr spät aufgestanden, sagte Ehmann, der nach eigene Worten ein ausgiebiges Frühstück genossen hatte. Die Nacht auf den Wahlsonntag sei lang gewesen, es habe noch eine Party für die Wahlhelfer im Innenstadtlokal "Nachtexpress" gegeben. Nach der Stimmabgabe gehe es mit seiner Familie in ein Gasthaus: "Ich will nicht, dass meine Frau heute kocht und ich kann's nicht", war Ehmann offen und ehrlich. Danach begebe er sich in den Volksgarten-Pavillon, wo auch später die SPÖ-Wahlparty stattfinden soll. Eine Wahlprognose wollte er nicht treffen: "Da habe ich kein Gefühl, aber der Zuspruch in den vergangenen Wochen lässt hoffen". Auf die Frage, wen er denn gewählt habe, musste Ehmann lachen: "Na, hoffentlich mich. Na, sicher." Ehefrau Anna war sich hingegen über ihre Wahlentscheidung sofort sicher: "Das war nicht schwierig."