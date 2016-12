Zug kollidierte auf Bahnübergang mit Pkw .

Zwei Frauen sind am Freitag auf einem Bahnübergang im südweststeirischen Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg) in ihrem Wagen von einem Personenzug erfasst und verletzt worden, so das Rote Kreuz. Der Pkw wurde völlig zerstört. Die Feuerwehr musste die Lenkerin und ihre Beifahrerin aus dem Wrack befreien.