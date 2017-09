Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat wie erwartet ein Angebot für Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin abgegeben. Dies sagte ein Sprecher von Deutschlands größter Airline am Freitag und fügte hinzu: "Über die Inhalte des Angebots wurde Stillschweigen vereinbart." Aus Verhandlungskreisen war zuvor verlautet, dass die Lufthansa für 70 bis 90 Maschinen einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag biete.

Die detaillierte Auswertung der Angebote werden einige Tage dauern. "Die endgültigen Entscheidungen werden wir dann am 25. September treffen", so der Air-Berlin-Sprecher. Das ist der Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland. Für diese Verzögerung gab es am Freitagvormittag harsche Kritik der Gewerkschaft Verdi. "Diese Vertagung geht vor allem zu Lasten der Beschäftigten, die endlich Entscheidungen über ihre Arbeitsplätze und über ihre Zukunft wollen", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Freitag. Die Nerven lägen bei den betroffenen Beschäftigten blank, sie seien in großer Sorge um ihre Arbeitsplätze.

Behle kritisierte, dass die Verschiebung des Termins wohl mit der bevorstehenden Bundestagswahl zusammenhänge - falls etwa der Staatskredit von 150 Millionen Euro nicht zurückgezahlt werden könne oder es Probleme mit der Übernahme der Beschäftigten gebe. Für ein Hinauszögern habe sie keinerlei Verständnis, erklärte Behle.

"Wir fordern, dass die Interessenten nicht nur Start- und Landerechte, sondern auch die Beschäftigten übernehmen. Die Bedingungen der Übernahme müssen in fairen Tarifverträgen vereinbart werden", erklärte Behle. Air Berlin hatte am Donnerstag eingeräumt, das es "endgültige Entscheidungen" zum Verkauf der Airline erst am 25. September geben werde und damit einen Tag nach der Bundestagswahl. Bis zuletzt hatte es noch geheißen, der Gläubigerausschuss werde bereits am 21. September entscheiden, welche Bieter den Zuschlag für Teile der Airline bekommen. Auch der Aufsichtsrat von Air Berlin soll am 25. September tagen.