Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Samstag in der Früh. Bei dem Mann handle es sich um den am Freitagabend in Märsta im Norden Stockholms Festgenommenen. Der Zeitung "Aftonbladet" zufolge ist es ein 39-jähriger Usbeke und Sympathisant der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören. Spätestens um 12.00 Uhr muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob der Verdächtige einem Richter vorgeführt wird. Dieser entscheidet dann darüber, ob der Verdächtige in Haft kommt. Der Mann soll jetzt einen Anwalt zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Polizei hatte den Mann am Freitagabend festgenommen. Sie sprach zunächst von einer Person, die Verbindungen zu dem Fall haben könne. Der Mann stimme mit Beschreibungen einer Person überein, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll.

Ein weiterer Mann soll später am Abend in einem Vorort von Stockholm festgenommen worden sein. Der Sender SVT berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen den beiden Männern gibt. Offiziell bestätigt wurde die Festnahme jedoch nicht.

Ein offensichtlich gekaperter Lastwagen war am Freitagnachmittag durch eine Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden nach bisherigen Angaben vier Menschen getötet und 15 andere verletzt, einige davon schwer. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Der Lastwagen war in der Nacht auf Samstag abgeschleppt worden und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Tatort und die Umgebung bleiben bis auf weiteres abgesperrt.

Die schwedischen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Freitagabend. Innenminister Anders Ygeman sagte dem schwedischen Rundfunk, die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. "Das ist natürlich wichtig, um einen Täter oder eventuelle Helfer daran zu hindern, das Land zu verlassen und sich einer Festnahme der Polizei zu entziehen."

Löfven verurteilte den Anschlag als verabscheuungswürdige Tat. "Schweden wird sich nicht durch diese abscheulichen Mörder einschüchtern lassen", betonte er.

Der Anschlag weckt Erinnerungen an die Terrorattacken von Berlin und Nizza. Im Dezember hatte der 24-jährige Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. Im Juli 2016 raste der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel mit einem Lkw auf einem Strandboulevard in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen starben. Die Terrormiliz IS reklamierte beide Anschläge für sich.

Die Einkaufsstraße Drottninggatan war bereits im Dezember 2010 Ort eines Anschlags gewesen. Damals explodierte dort ein Auto, während sich fast zur gleichen Zeit an einer anderen Straße im Zentrum Stockholms ein 28-jähriger Schwede irakischer Abstammung in die Luft sprengte. Zwei Passanten wurden leicht verletzt.

Weltweit reagierten Politiker mit Bestürzung auf den Angriff. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte den mutmaßlichen Terroranschlag eine "entsetzliche, verabscheuungswürdige Tat". EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte: "Ein Angriff auf einen unserer Mitgliedsstaaten ist ein Angriff auf uns alle." Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte: "Solche Angriffe sollen die Saat der Angst säen, aber in Wirklichkeit bestärken sie uns nur in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, den Terrorismus weltweit zu bekämpfen."