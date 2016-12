Streik- und Aktionstag der Ärzte .

Die Ärzte protestieren am Mittwoch mit einem Streik- und Aktionstag gegen die Gesundheitsreform. In Wien bleiben die Ordinationen der Allgemeinmediziner geschlossen, in Kärnten und im Burgenland zum Teil auch die Praxen der Fachärzte, im Burgenland allerdings nur am Nachmittag. In den andern Bundesländern wollen die Ärzte über die ihrer Meinung nach drohenden Auswirkungen der Reform informieren.