Im Sozialbereich – von der Pflege bis zu Sozialorganisationen – gibt es wegen des Stockens der Verhandlungen um die Gehaltserhöhungen eine Kraftprobe zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern der Sozialwirtschaft.

Nach neuerlich ergebnislosen Beratungen haben die beiden Teilgewerkschaft für Dienstleistungen (vida) und Privatangestellte (GPA-DJP) mit ÖGB-Rückendeckung für zwei Tage Warnstreiks im Sozialbereich – etwa in Pensionistenheimen – ausgerufen. Es kommt es zu Betriebsversammlungen in allen Bundesländern. Es geht um die Löhne Zig-Tausender Beschäftigter in Sozialberufen.

Die Gewerkschafter beklagen, dass von Arbeitgeberseite nicht auf die Forderungen nach fairen Gehältern, einer Besserstellung für Pflegebedienstete und vor allem eine Arbeitszeitverkürzung eingegangen worden sei. Außerdem seien die Angebote für Teilzeitbeschäftigte in diesem Bereich zu gering, kritisiert die vida. Die Gewerkschaft hofft, dass die Arbeitgeberseite ihre Angebote nochmals nachbessert. Die Stimmung bei den Beschäftigten sei in den Sozialeinrichtungen „kämpferisch“, wurde von GPA-Seite betont. Hunderte Betriebe würden in ganz Österreich an dem Warnstreik teilnehmen.

Sozialwirtschaft fürchtet um Arbeitsplätze

Die Arbeitgebervertreter sehen das anders und warnen vor einer Eskalation. Man habe sich bei den Verhandlungen „bis an die Grenze des Vertretbaren“ bewegt, versicherte der Verhandlungsführer der Sozialwirtschaftsorganisationen, Walter Marschitz. Die komplette Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen hätte die Branche vor „existenzielle Probleme“ gestellt. Dann wären Tausende Arbeitsplätze und die soziale Versorgung gefährdet, heißt es von Seiten der Sozialwirtschaft.