Orkanböen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von etwa 150 Stundenkilometern. In vielen britischen Städten fielen Flüge aus, allein in London-Heathrow mehrere Dutzend.

Züge hatten wetterbedingt Verspätungen. In Gärten flogen Trampoline durch die Luft. In Schottland verwandelte Schnee die Straßen in gefährliche Rutschbahnen, mehrere Schulen wurden geschlossen.