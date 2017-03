Ohne Reue habe der festgenommene Lehrer (laut krone.at 35 Jahre alt, laut heute.at "um die 40") den Ermittlern von seiner „Liebes“-Affäre mit der minderjährigen Schülerin erzählt. Sogar ein Sexvideo sollen die beiden gedreht haben.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Die Schülerin soll mit der Beziehung und den intimen Handlungen einverstanden gewesen sein. Am Montag kam es zum Kripo-Einsatz an der aktuellen Schule des Pädagogen. Dem Vertragslehrer wurde die "sofortige Kündigung ausgesprochen", teilte ein Sprecher des Landesschulrates auf Anfrage mit. Er ist geständig und sitzt in Wr. Neustadt in U-Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Gegen den Mann werde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und pornografischer Darstellung Minderjähriger ermittelt, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch auf Anfrage.

Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer erklärt, was aktuell an der Schule passiert: „Wir haben ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, auch Beratungslehrer sprechen mit Lehrern und Schülern. Wir lassen niemanden alleine. Wir werden auch allen Eltern Hilfe anbieten.“

Die betroffene Schülerin sei bereits an einer anderen Schule. Man werde alle Hebel in Bewegung setzen, um auch die schwierige Zeit an der Mödlinger Schule bewerkstelligen zu können. Dornhofer: „Da wartet viel Arbeit auf uns, aber wir schaffen das.“