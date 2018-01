Am Samstag hatte ein Lkw-Lenker Reifenspuren auf den 2.000 Jahre alten Geoglyphen hinterlassen. Er wurde festgenommen und angeklagt. Der Lastwagen habe auf einer Strecke von rund 100 Metern drei Linien beschädigt, die Teil eines Eidechsenbildes seien, berichtete die Zeitung "El Comercio". Der Fahrer gab an, er sei in das geschützte Gebiet eingedrungen, um einen Reifen zu wechseln.

Die Nazca-Linien bilden 370 Figuren, die nur von der Luft aus zu erkennen sind. Sie wurden 1994 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Im Mai 2017 wurde ein Greenpeace-Aktivist aus Österreich, der aber nicht für Greenpeace Österreich tätig ist, wie es auf Anfrage der APA hieß, in Peru zu zwei Jahren und vier Monaten Haft auf Bewährung sowie 200.000 Dollar (161.000 Euro) Strafe verurteilt. Er galt als verantwortlich, 2014 bei einer Protestaktion gegen den Klimawandel einen überdimensionalen Slogan der Umweltschützer zwischen den Nazca-Linien aufgestellt und dabei Spuren auf der Kulturstätte hinterlassen zu haben.