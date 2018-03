Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu einer Terrorzelle der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.

Medienberichten zufolge bekannte sich der Geiselnehmer zur Islamisten-Miliz IS. Laut Premierminister Édouard Philippe deutet alles auf einen Terrorakt hin. Dem Bürgermeister von Trebes zufolge rief der Mann beim Betreten des Supermarktes "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und 'ich töte euch alle".

Der Geiselnehmer - ein 30-jähriger Marokkaner - befinde sich mit einem Polizisten in dem Supermarkt, hieß es. Alle andere Geiseln seien frei. Der Täter soll die Freilassung des mutmaßlichen Attentäters der Paris-Anschläge, Salah Abdeslam, fordern.

Laut Staatsanwaltschaft in Trebes begann Geiselnahme gegen 11.00 Uhr. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Es wurden Untersuchungen wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Außerdem werde wegen Freiheitsberaubung ermittelt

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5.500-Einwohner-Ort zu meiden. Erste Spezialkräfte der Gendarmerie trafen vor Ort ein, Verstärkung aus Paris war auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt.

Als Täter vermutet die Polizei einen rund 30 Jahre alte Marokkaner. Dieser sei der Polizei bekannt und wegen seiner Radikalisierung observiert worden, hieß es. Er sei anhand des Nummernschildes seines Autos identifiziert worden. Den Wagen fanden die Fahnder auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Zudem soll der mutmaßliche Täter für Schüsse auf einen Polizisten in der angrenzenden Stadt Carcassonne verantwortlich sein. Der Beamte wurde an der Schulter verletzt.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien.