Der südkoreanische Staatspräsident Moon Jae-in sprach am Freitag um 13.17 Uhr MEZ (Ortszeit 21.17) die entsprechenden Worte. Die Spiele dauern bis zum 18. März, 567 Athleten aus 49 Ländern kämpfen in 80 Disziplinen um Medaillen. Österreich ist mit 13 Aktiven vertreten, Fahnenträgerin war Para-Skifahrerin Claudia Lösch.

Wie bei den Olympischen Winterspielen in Februar nimmt auch eine nordkoreanische Delegation teil, im Gegensatz zum gemeinsamen Einmarsch mit den Südkoreanern 9. Februar kamen die Nordkoreaner aber als eigene Gruppe in das mit rund 35.000 Zuschauern gefüllte Stadion. IOC-Präsident Thomas Bach war im Gegensatz zu den Paralympics 2014 in Sotschi auf der Tribüne und applaudierte u.a. seinen deutschen Landsleuten.