Bremsversagen als mögliche Ursache von Zugsunglück .

Das Zugsunglück auf der Brennerbahnstrecke bei Brixen in Südtirol, das in der Nacht auf Mittwoch zwei Tote und drei Schwerverletzte gefordert hatte, könnte laut Staatsanwaltschaft Bozen durch ein technisches Versagen der Bremsanlage ausgelöst worden sein. Die Anklagebehörde gab ein technisches Gutachten zur Abklärung der Unfallursache in Auftrag.