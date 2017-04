Drogen mit Mio.-Verkaufswert in Lkw entdeckt .

In Südtirol haben Carabinieri in der Nacht auf Freitag nahe der Grenze zu Österreich in einem Lkw bei einer Routinekontrolle 1,4 Tonnen Marihuana mit einem Verkaufswert von rund acht Mio. Euro sichergestellt. Dies berichteten Südtiroler Medien am Samstag.