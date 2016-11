Der Ostteil der Stadt wird von Rebellen kontrolliert. Sein Fall könnte zu einem Wendepunkt im Syrien-Krieg werden. Tausende Menschen sind auf der Flucht.

Nach UNO-Angaben sind bis zu 16.000 Menschen vor den jüngsten Kämpfen geflohen. In dem Gebiet gebe es keine funktionierenden Krankenhäuser mehr, erklärte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe, Stephen O'Brien, am Dienstag. Die Reserven an Nahrungsmitteln seien weitgehend aufgebraucht. Wahrscheinlich würden noch Tausende Menschen die Flucht ergreifen, wenn die Kämpfe in den nächsten Tagen anhielten.

Frankreich forderte unterdessen eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. "Mehr als jemals zuvor müssen wir dringend Maßnahmen ergreifen, um die Feindseligkeiten zu beenden und humanitäre Hilfe ungehindert durchzulassen", erklärte Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault am Dienstag.

Deutschland forderte umgehende humanitäre Feuerpause

Die deutsche Regierung forderte eine umgehende humanitäre Feuerpause. "Mit den jüngsten schweren Kämpfen und der Einnahme großer Teile des Ostens Aleppos durch das Regime und seine Unterstützer stehen die Menschen dort vor dem absoluten Nichts", erklärte das Auswärtige Amt.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte die syrische und russische Regierung vor der Annahme, mit der Einnahme Aleppos einen entscheidenden Sieg zu erringen. "Dieser Konflikt wird nicht zu Ende gehen - unabhängig davon was gegenwärtig in Ost-Aleppo militärisch passiert", sagte der Minister.

Er verwies darauf, dass viele regionale Akteure "in diesen Konflikt investiert" hätten. In dem 2011 ausgebrochenen Bürgerkrieg verfolgen die Türkei, der Iran sowie Saudi-Arabien unterschiedliche Interessen und unterstützen verschiedene Gruppen. Zudem bekämpft eine US-geführte Koalition islamistische Rebellen aus der Luft, während die russische Luftwaffe die Armee des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützt. Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit auf die Millionen-Stadt Aleppo, wo Rebellen zunehmend in Bedrängnis geraten.

Assad und seine Verbündeten Russland und Iran hätten die Zeit bis zur Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump genutzt, um ihre militärische Lage zu verbessern, sagte Steinmeier. Trump hat angekündigt, eine andere Nahost-Politik als sein Vorgänger Barack Obama einzuschlagen. Noch sei unklar, welche Richtung die USA unter Trump nehmen würden, sagte der Außenminister. Mit Blick auf Aleppo erklärte er weiter, bei den anstehenden Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt in Minsk werde er sich bei seinen russischen Gesprächspartnern um ein "Mindestmaß an humanitärer Unterstützung" bemühen.