Die Schlacht sei an ihrem Ende angelangt, erklärte der Leiter der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman, am Montag. Die Rebellen hätten sich aus ihren letzten Hochburgen in der umkämpften Großstadt zurückgezogen.

Zuvor hatte bereits die syrische Armee erklärt, eine Niederlage der Rebellen stehe unmittelbar bevor.